Czarnia. OSP podsumowała 2019 rok. Strażacy mają powody do zadowolenia. Zebranie sprawozdawcze odbyło się 24.01.2020

Czarnia. W styczniu jednostki OSP tradycyjnie podsumowują swoją działalność w minionym roku. Zebranie sprawozdawcze strażaków-ochotników z Czarni odbyło się w piątek 24 stycznia.

Pojawili się na nim należący do jednostki druhowie oraz zaproszeni goście. Byli wśród nich m.in. zastępca komendanta miejskiego PSP w Ostrołęce brygadier Grzegorz Pragacz, wójt gminy Czarnia Marek Piórkowski, przewodniczący Rady Gminy w Czarni Krzysztof Kurzyński oraz byli wójtowie gminy. Stanisław Pyśk jest prezesem ZG ZOSP, zaś Czesław Jurga to prezes honorowy tej organizacji. Absolutorium Zebranie prowadził druh Tadeusz Dąbrowski, naczelnik jednostki OSP w Czarni oraz komendant gminny ZG ZOSP. W trakcie posiedzenia odczytano sprawozdania z działalności oraz finansowe. Wynika z nich, że w porównaniu do minionego roku nie zmienił się skład osobowy jednostki. Nadal należy do niej 40 strażaków-ochotników (33 członków czynnych oraz 7 honorowych). Do jednostki należy 5 druhen. Uczestnicy zebrania przyjęli jednomyślnie sprawozdania i udzielili absolutorium zarządowi jednostki. Chlubą strażaków z Czarni jest 20 osobowa orkiestra dęta prowadzona przez Jana Szydlika. Do jej składu sukcesywnie włączani są uczniowie szkoły podstawowej w Czarni, którzy rozwijają swoje talenty w ramach programu „Grajmy w szkole”.

OSP Czarnia - taki był miniony rok Strażacy-ochotnicy z Czarni w roku 2019 uczestniczyli w 23 akcjach ratunkowych, w tym w tłumieniu 8 pożarów. Poza teren gminy wyjeżdżali trzykrotnie. W minionym roku udało się im pozyskać nowy sprzęt ratowniczy, m.in. wentylator oddymiający, kamerę termowizyjną i nowe umundurowanie bojowe. W roku 2020 w remizie OSP wykonany zostanie remont schodów wejściowych. Wójt Marek Piórkowski złożył także wniosek o zakup średniego samochodu bojowego dla jednostki, która jako jedyna w gminie włączona jest do KSRG. Wsparcie dla tej inicjatywy zadeklarował bryg. Pragacz. Ile kosztuje utrzymanie OSP Czarnia? W trakcie zebrania włodarz gminy poinformował zebranych, że strażacy-ochotnicy z gminy Czarnia otrzymują znacznie wyższe ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i udział w szkoleniach niż ich koledzy z sąsiednich samorządów (obecnie stawka za wyjazd na akcję ratowniczą wynosi 18 zł, czyli wzrosła o 2 zł). Zwiększyła się także wysokość składki za ubezpieczenie dla każdego strażaka, a tym samym wzrósł poziom świadczenia dla druhów w przypadku obrażeń odniesionych w akcjach ratowniczych.

Według danych wójta na utrzymanie 4 jednostek OSP w gminie Czarnia wydatkowano w ubiegłym roku ponad 100 tys. zł. Włodarz gminy docenił także działalność innych jednostek OSP w Bandysiach, Brzozowym Kącie i w Cyku. Podkreślił, że pełnią one ważną rolę w zakresie aktywizowania o integracji lokalnych społeczności oraz kultywowania tradycji. Gmina nadal będzie łożyć na utrzymanie organizacji zrzeszających strażaków-ochotników. Wójt Piórkowski zaapelował do członków jednostki OSP w Czarni o większą liczbę działań prewencyjnych skierowanych do osób z różnych grup wiekowych i zawodowych oraz w zaangażowanie się w walkę z dzikimi wysypiskami śmieci. Na koniec złożył podziękowania dla strażaków za ich służbę dla lokalnej społeczności. Zawodowcy chwalą ochotników Brygadier Grzegorz Pragacz zauważył, że nie było w minionym roku sytuacji, by strażacy z Czarni nie wyjechali na akcję ratowniczą zleconą przez PSP w Ostrołęce. Takie sytuacje zdarzają się niestety w innych jednostkach. Dowodzi to prężności i aktywności miejscowych strażaków-ochotników. Wyraził gotowość zaproszenia orkiestry dętej z Czarni na obchody Dnia Strażaka w Ostrołęce. Tradycyjnie życzył strażakom jak najmniejszej liczby wyjazdów do likwidacji zagrożeń.

Prezent dla OSP Czarnia Dużą niespodzianką dla uczestników zebrania sprawozdawczego było krótkie wystąpienie druha Andrzeja Długołęckiego. Członek jednostki OSP w Czarni jest współwłaścicielem firmy ALDO. Często sponsoruje on funkcjonowanie rodzimej jednostki. Tym razem przekazał on na ręce naczelnika Dąbrowskiego specjalną torbę do transportu kupionego wcześniej defibrylatora. Po tym wszyscy uczestnicy zebrania udali się na wspólny posiłek przygotowany przez druhny z miejscowej jednostki.

