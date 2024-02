Ćwiczenia pod kryptonimem "Otok '24" w Ostrołęce, 30.20.2024. Na wypadek powodzi

- Mamy dzisiaj sprawdzić naszą gotowość - mówił Marek Żyjewski, dyrektor wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta w Ostrołęce. - Sytuacja hydrologiczna w kraju jest nam znana, wiemy, że jest trudna na terenie powiatu wyszkowskiego. My takiego zagrożenia nie mamy, ale musimy być na taką ewentualność przygotowani.

W ćwiczeniu wzięły udział: KM PSP w Ostrołęce, OSP Ostrołęka, OSP Gleba, KMP w Ostrołęce.

- Sprawdzamy możliwości naszego sprzętu, chcemy przerzucić wodę przez wał przeciwpowodziowy. Drugim elementem będzie podniesienie i umocnienie wałów za pomocą rękawów - dodał dyrektor Żyjewski.

- Będziemy sprawdzać sprzęt. To nowy sprzęt, m.in. dwie pompy. Będziemy także stawiać rękaw na wałach i napełniać go wodą, żeby zabezpieczyć wały. Ćwiczenie wykonujemy powoli i dokładnie, mamy się dziś uczyć - mówił do uczestników bryg. Bogdan Trzaska z KM PSP w Ostrołęce.