Charytatywny turniej piłki nożnej Gramy dla Jakuba odbył się w Obierwi 12.05.2024

- To wydarzenie pokazało, że razem możemy robić wspaniałe rzeczy, a uśmiech Kuby był dla nas największą nagrodą! Sekretem sukcesu jest zgrany zespół. Serce się raduje, że ludzie chcą razem działać w szczytnym celu. Warto łączyć ludzi niech działają razem! - podsumowuje Robert Niedzwiecki, prezes stowarzyszenia Projekt Radomir. - Na tym turnieju wygraliśmy wszyscy i to zwycięstwo dedykujemy Kubusiowi z Olszewki gmina Lelis. Do końca zbiórki brakowało już niewiele, więc pomagali piłkarze, kibice, rodzina, znajomi i przyjaciele. To był piękny finał zbiórki Siepomaga.pl: „Winda dla Jakuba” w Obierwi. To Kuba jest największym zwycięzcą naszej inicjatywy dlatego organizatorzy wręczyli mu pamiątkowy puchar.