Centrum Ewangelizacji diecezji łomżyńskiej powstanie w Ostrowi Mazowieckiej

Centrum Ewangelizacji będzie się mieścić w budynku na terenie parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej.

Do jego zadań będą należały między innymi: wypracowywanie skutecznych metod ewangelizacji skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanie rekolekcji szkolnych, kursów ewangelizacyjnych, warsztatów dla narzeczonych i małżonków, rekolekcji dla kandydatów do bierzmowania oraz koordynowanie i prowadzenie Szkoły Ewangelizatorów i Animatorów Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej, która wchodzi już w trzeci rok swego istnienia. Do prowadzenia Diecezjalnego Centrum Ewangelizacji zostaną wydelegowani odpowiedni kapłani.

Centrum Ewangelizacji. Trwa remont budynku

Budynek, w którym ma powstać centrum jest już powoli adaptowany do tego celu. Aktualnie w obiekcie znajdują się cztery pomieszczenia użytkowe (o łącznej powierzchni ok. 160 m2), które muszą zostać wykończone i wyposażone, aby mogły służyć jako sale konferencyjne i zaplecze techniczne. W zakres planowanych prac wchodzi m.in. ułożenie podłóg, malowanie ścian, wykonanie aneksu kuchennego i łazienek oraz wyposażenie techniczne.