Mały ZUS plus od lutego 2020. Co się zmienia?

Z „małego ZUS” na dotychczasowych zasadach korzystało około 170 tysięcy przedsiębiorców. W styczniu do ulgi zgłosiło się ponad 50 tysięcy firm, z czego ok. 8 tysięcy ma siedzibę na terenie województwa mazowieckiego. Co się zmienia?