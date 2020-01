Budżet Obywatelski Mazowsza 2020. Wkrótce rusza nabór wniosków

Ostrołęka. Budżet Obywatelski Mazowsza. Prace nad projektem są już na ostatniej prostej, a w puli jest 25 mln złotych.

Kto może zgłosić projekt? Czego może on dotyczyć? Jak będzie wyglądał wybór? Jak i gdzie zgłosić projekt? Na te pytania w Ostrołęce odpowiadali przedstawiciele samorządu województwa. To pierwsza edycja BOM-u. Do rozdysponowania jest 25 mln zł, z czego 80 proc. (20 mln zł) na pulę podregionalną i 20 proc. (5 mln zł) na projekty ogólnowojewódzkie. – Idziemy o krok dalej i oddajemy głos mieszkańcom całego województwa. To oni teraz zadecydują, jakie inwestycje i inicjatywy zostaną zrealizowane. Zachęcam Państwa do aktywnego udziału w tym projekcie. Liczy się każdy pomysł i każdy głos – zaznaczył Mirosław Augustyniak, radny województwa mazowieckiego. 6 lutego w Ostrołęce o godzinie 17.00 w delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce odbędzie się spotkanie z mieszkańcami. - Spotkania informacyjne dla mieszkańców to ostatni krok do ogłoszenia naboru projektów, który ruszy już 2 marca. Chcemy omówić z mieszkańcami jakie projekty mogą zgłaszać, co muszą wziąć pod uwagę, jak będzie wyglądało głosowanie - mówi Mariusz Popielarz, dyrektor delegatury urzędu marszałkowskiego w Ostrołęce. - Zachęcam również do śledzenia informacji na dedykowanej BOM stronie internetowej. Znajdują się na niej także przykładowe projekty oraz wszystkie potrzebne formularze. Składanie projektów, a następnie ich wybór będą odbywać się elektronicznie. Projekty będzie można złożyć także osobiście lub wysłać pocztą. Mieszkańcy, którzy nie mają dostępu do komputera czy internetu będą mogli skorzystać z komputerów w naszej delegaturze.

Czasem jest tak, że ktoś ma świetny pomysł, o którym mówi na różnego rodzaju spotkaniach towarzyskich, ale na tym już kończy i nie przedstawia go nigdzie dalej. Dlatego ten pomysł nie ma szansy na realne spełnienie. Budżet Obywatelski Mazowsza daje taką szansę i warto z niej skorzystać - dodaje Mariusz Popielarz. Istotne są też dwie kwestie – inwestycja może być realizowana tylko na nieruchomościach, do których województwo ma tytuł prawny do dysponowania i musi dotyczyć zadań własnych województwa. KTO MOŻE ZGŁOSIĆ PROJEKT? Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Mazowsza bez ograniczeń wiekowych. Każdy może zarówno zgłosić, jak i poprzeć dowolną liczbę projektów. W przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. JAKIE PROJEKTY BĘDZIE MOŻNA ZGŁASZAĆ? Do BOM można zgłaszać projekty inwestycyjne, dotyczące np. budowy lub modernizacji placów zabaw, siłowni plenerowych, tężni, zakupu karetek czy mobilnych gabinetów lekarskich np. okobus, jak i te nieinwestycyjne czyli np. warsztaty i zajęcia sportowe, rzemieślnicze dla dzieci, młodzieży czy seniorów, a także wydarzenia kulturalne. Maksymalna wartość projektu inwestycyjnego to 1 mln zł, a nieinwestycyjnego – 200 tys. zł.

CZEGO MOGĄ DOTYCZYĆ PROJEKTY? Zgłaszane projekty muszą spełniać kilka warunków. Przede wszystkim muszą dotyczyć zadań własnych województwa – np. profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, a także infrastruktury społecznej czy drogowej. Poza tym muszą być zgodne z przepisami prawa i dokumentami strategicznymi województwa. Proponowane inwestycje bądź przedsięwzięcia mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach województwa, a termin ich realizacji nie może przekroczyć jednego roku budżetowego. Każdy zgłaszany projekt musi zyskać poparcie minimum 50 mieszkańców województwa. JAK BĘDZIE MOŻNA ZGŁOSIĆ PROJEKT? Projekty będzie można zgłaszać na odpowiednim formularzu online, za pomocą specjalnie do tego celu przeznaczonej platformy do obsługi BOM, osobiście lub za pośrednictwem poczty, Platforma będzie dostępna na stronie internetowej bom.mazovia.pl. Nabór rusza 2 marca br. i potrwa do 31 marca br.

JAK BĘDĄ WYBIERANE PROJEKTY? Od 1 kwietnia do 29 maja 2020 zgłoszone projekty będą sprawdzane pod względem formalnym, co do zgodności z prawem i w zakresie wykonalności technicznej. Projekty oceniać będzie powołany przez marszałka Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Po zakończeniu oceny zostanie sporządzony wykaz projektów dopuszczonych do głosowania oraz tych, które otrzymały ocenę negatywną. Od oceny negatywnej będzie można się odwołać. Odwołania rozpatrzy zarząd województwa mazowieckiego. KTO OSTATECZNIE WYBIERZE PROJEKTY? Ostatecznie o tym, które projekty zostaną zrealizowane, zadecydują mieszkańcy w drodze głosowania. Głosowanie potrwa od 20 lipca do 16 sierpnia 2020 r. Każdy mieszkaniec Mazowsza będzie mógł oddać dwa głosy – jeden na projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z podregionalnej. W imieniu osoby niepełnoletniej głos oddaje opiekun prawny. Głosować można będzie wyłącznie internetowo za pośrednictwem platformy internetowej albo w siedzibie urzędu, lub w jego delegaturach. Projekty wybrane przez mieszkańców zostaną zrealizowane przez samorząd województwa w 2021 r.

Wszystkie informacje dotyczące BOM – wskazówki jak poprawnie przygotować projekt, wykaz zadań województwa, mapa mienia, a także inspiracje dla projektodawców, dostępne będą na stronie internetowej bom.mazovia.pl. Utworzony został także profil na Facebooku @budzetobywatelskiMazowsza WAŻNE TERMINY 2-31 marca 2020 r. – nabór projektów;

1 kwietnia-29 maja 2020 r. – ocena projektów;

20 lipca-16 sierpnia 2020 r. – głosowanie nad wyborem projektów;

do 31 sierpnia 2020 r.– wyniki głosowania;

rok 2021 – realizacja projektów

