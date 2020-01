Brok. Dusił, a potem zadał kilka ciosów nożem. 27-latek jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa

Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej prowadzi śledztwo przeciwko 27-letniemu Maciejowi B., podejrzanemu o usiłowanie zabójstwa 29-letniego Rafała K. i spowodowania obrażeń ciała 24-letniej Małgorzaty K.

Do zdarzenia doszło 4 stycznia 2020r. w Broku.

Dusił i zadał kilka ciosów nożem

Pokrzywdzeni wraz ze sprawcą przebywali w jednym domu. Pomiędzy domownikami nie działo się nic złego, nie było żadnych nieporozumień ani kłótni, panował spokój. Nagle, z nieznanych przyczyn, Maciej B. podszedł od tyłu do Rafała K. i zaczął go dusić, czym spowodował utratę nieprzytomności mężczyzny. Następnie nieprzytomnemu Rafałowi K. nożem kuchennym zadał kilka ciosów w okolice twarzy i szyi. Po tym puścił pokrzywdzonego, umył nóż i próbował go włożyć pokrzywdzonemu w dłoń. - informuje Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce.

Małgorzata K. była wtedy w łazience. Kiedy z niej wyszła, próbowała pomóc narzeczonemu.