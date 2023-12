Boisko w Troszynie po modernizacji. Jest też nowa siłownia Beata Modzelewska

Zakończyła się modernizację kompleksu boisk Orlik. Powstała nawierzchnia syntetyczna na boisku, a w zmodernizowanym budynku sala do ćwiczeń, między innymi z bieżnią, rowerkami i innym sprzętem do ćwiczeń. Wójt gminy zaprasza od nowego roku do korzystania z obiektu. Zobaczcie w naszej galerii, jak kompleks wygląda po remoncie.