Boguty-Pianki - Nur. Przewrócone drzewa na drodze. Śnieg na drodze nie jest jedynym zagrożeniem dla kierowców. 26.01.2021 Milena Jaroszewska

Kierowcy muszą być teraz szczególnie ostrożni nie tylko przez śnieg na drodze, ale także śnieg na drzewach. Wiadomo, że drzewa się łamią, ale warto pamiętać, że następuje to częściej, gdy wieje silny wiatr lub na gałęziach zalega gruba warstwa śniegu. We wtorek 26 stycznia po godz. 12.00 strażacy z OSP Boguty-Pianki zostali wezwani do usunięcia powalonych drzew na drodze Boguty-Pianki - Nur. Strażacy usunęli drzewa za pomocą pilarki łańcuchowej i kierowali ruchem w trakcie prowadzonych działań.