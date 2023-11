65-lecie Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. W Ostrołęce wręczono medale, odznaczenia i nagrody

W trakcie obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża przypadających na 22-26 listopada organizowane są spotkania i oficjalne uroczystości, w czasie których najbardziej zasłużonym krwiodawcom wręczane są odznaczenia.

Tak było w sobotę 25.11.2023 w Ostrołęckim Centrum Kultury. Było ono wyjątkowe, ponieważ w tym roku wypada jubileusz 65-lecia honorowego krwiodawstwa w Polsce.

Na początek część artystyczną przygotowała młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce.

Uczczono minutą ciszy krwiodawców, którzy zmarli.

O historii krwiodawstwa opowiedział Jarosław Frydrych, przewodniczący Rejonowej Rady Krwiodawstwa PCK w Ostrołęce.

Historia rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa sięga lat 30-tych ubiegłego wieku. Jest ściśle związana z Polskim Czerwonym Krzyżem. TO PCK powołało pierwsze ośrodki krwiodawstwa w naszym kraju. Krew stała się symbolem życia. PCK podjął się werbowania dawców krwi. Bardzo trudno było przekonać ludzi do oddawania krwi. Jednak w kolejnych latach zwiększała się liczba krwiodawców. Zaczęły się zbiorowe zbiórki krwi. W 1956 roku na apel PCK odbyła się akcja oddawania krwi dla rannych w powstaniu węgierskim. Na apel odpowiedziało ponad 11 tysięcy honorowych dawców krwi. I właśnie wtedy narodził się spontaniczny ruch honorowego krwiodawstwa. Przyjęcie 1958 roku jako początku honorowego dawstwa krwi jest umowne i było korzystne ze względów ustrojowych. Z czasem większość dawców zgłaszających się do placówek deklarowało regularne oddawanie krwi. Dawcy ci wstępowali do jednostek podstawowych PCK, początkowo kół PCK. W latach 60-tych zaczęto tworzyć kluby HDK. Idea honorowego oddawania krwi stała się obowiązującym w całej Polsce modelem opartym na bezinteresownym niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi potrzebującemu najcenniejszego daru- ludzkiej krwi. Mimo postępu medycynie nie udaje się wyprodukować krwi. Jedynym źródłem tego płynnego leku są honorowi dawcy krwi