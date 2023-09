30 lat 29. DH "Pogodni". Drużyna harcerska "Pogodni" powstała dokładnie 30 lat temu. 29.09.2023 obchodziła swój jubileusz

Na 30 urodziny "Pogodnych" przybyło dużo gości: byli i obecni harcerze, burmistrz wraz z przewodniczącym rady miasta, dyrekcja szkoły, nauczyciele i rodzice, komendant hufca w Wyszkowie - Joanna Dąbrowska oraz były komendant hufca Ostrów Mazowiecka - Mirosław Dylewski. Jednym słowem - przyjaciele.

30 lat temu w Szkole Podstawowej nr 1 rozpoczęła pracę Grażyna Duda. Co ciekawe, zanim ówczesna dyrektor "Jedynki" p. Kuczyńska przyjęła Grażynę Dudę do pracy, wypytała o nią dyrektor szkoły, w której poprzednio uczyła. Ale p. Kuczyńskiej nie interesowało, jak uczy matematyki, tylko co robi oprócz tego. Gdy okazało się, że Grażyna Duda jest związana z harcerstwem, wkrótce po przyjęciu jej do pracy powstała 29. DH "Pogodni". I działa do dziś.