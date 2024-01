25-lecie Powiatu Ostrowskiego. Duża uroczystość samorządowców ziemi ostrowskiej

W filmie starosta Zbigniew Chrupek opowiedział o najważniejszych inwestycjach minionych 25 lat, szczególny nacisk kładąc na modernizację dróg powiatowych oraz placówek edukacyjnych, które są pod opieką powiatu. Od 1999 do 2023 roku zmodernizowano 407 km dróg powiatowych (całkowita długość dróg powiatowych to ok. 470 km) za blisko 294 mln złotych. Warto podkreślić, że pomoc gmin to prawie 54 mln zł, a dofinansowanie zewnętrzne - prawie 158 mln zł.